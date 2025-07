Sport in tv sabato 26 luglio | Tour de France Formula 1 e le Azzurre dell’Italvolley

Sport in tv sabato 26 luglio: tantissimi gli appuntamenti in programma, dal Tour de France alla Gara Sprint di F1 fino all’Italvolley femminile nella semifinale di Nations League Accendete la tv, sintonizzatevi su SportFace ed utilizzate il telecomando solo per cambiare canale. Un sabato pazzesco ci attende, perchĂ© sono davvero tanti gli eventi sportivi in programma questa giornata. Dalla penultima tappa del Tour de France fino alla Gara Sprint della Formula 1 e le relative Qualifiche al pomeriggio fino al piatto forte della giornata, almeno per i colori azzurri. In campo, infatti, l’Italvolley femminile Campione olimpica in carica impegnata nella semifinale di Nations League contro la temibile Polonia. 🔗 Leggi su Sportface.it