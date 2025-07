Sporco e blatte nel locale cucina | sospesa l' attività di un bar a Santa Luce

Un'operazione dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ha portato alla sospensione immediata di un bar nel Comune di Santa Luce, a seguito di una preoccupante ispezione igienico sanitaria.Il controllo, effettuato nel pomeriggio di ieri 25 luglio, nell’ambito dei servizi per la tutela. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

santa - luce - sporco - blatte

