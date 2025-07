Sporco e abbandoni. Fare di più.

"Contro l’inciviltà è difficile combattere, ma ad Agliana c’è proprio un problema legato allo sporco e agli abbandoni: non si sta facendo abbastanza". Il Pd di Agliana si concentra sulle criticità segnalate dai cittadini su tutto il territorio, con un’interrogazione che sarà all’ordine del giorno nel consiglio comunale di mercoledì 30 luglio. "Abbiamo protocollato un’interrogazione – fa sapere il consigliere del Pd Giovanni Iorio (foto) –, perché stiamo seguendo da mesi la situazione rifiuti del territorio di Agliana. Nei mesi scorsi l’amministrazione Benesperi ha proposto come risoluzione i nuovi ispettori ambientali, la cui efficacia purtroppo a oggi non pare dare i risultati sperati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

