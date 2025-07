Splendida Chiara Pellacani | è medaglia di bronzo mondiale a Singapore dal trampolino da 1 metro

Bellissima prova in finale dal trampolino di 1 metro da parte di Chiara Pellacani che si prende uno splendido bronzo ai Mondiali di Singapore, col punteggio finale di 270.80. E' la terza azzurra a conquistare un alloro iridato dopo Cagnotto e DallapĂ©. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tuffi, Chiara Pellacani su buoni livelli nella SuperFinal a Pechino. Santoro in cerca della miglior forma - Calato il sipario sulla SuperFinal della World Cup di tuffi a Pechino (Cina). Una competizione a cui il gruppo della Nazionale italiana ha preso parte per testarsi in vista di quel che sarĂ ad Antalya (Turchia), sede degli Europei dal 22 al 28 maggio.

Tuffi, Chiara Pellacani è quarta dai tre metri nella Super Final di Pechino - Chiara Pellacani conquista un ottimo quarto posto alla Super Final di Coppa del Mondo dai tre metri. Risultato sicuramente importante per la romana in quel di Pechino, dove è risultata la miglior europea, venendo battuta solamente dalle cinesi Chen Jia e Chen Yiwen e dall’australiana Maddison Keeney.

Chiara Pellacani detta legge! Campionessa d’Europa dal metro in una gara a senso unico! - Una strepitosa Chiara Pellacani domina la finale dal metro e regala la prima medaglia d’oro all’Italia agli Europei di Antalya (Turchia).

