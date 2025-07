" Un avviso di garanzia non è una condanna ". Parola del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che ieri ha riunito, con Paola Taverna, il coordinatore regionale delle Marche Giorgio Fede, i coordinatori provinciali e i rappresentanti dei gruppi territoriali per affrontare il caso della notifica all’europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in lizza per sfidare il governatore di FdI Francesco Acquaroli. Conte e i 5 stelle intendono prendersi il tempo per valutare le carte dopo gli interrogatori in programma per il 30 luglio. Dopo però che ieri il governatore campano Vincenzo De Luca si era esibito in una requisitoria contro i candidati Pd alle regionali e ancor più contro l’alleanza coi 5 Stelle che dovrebbe portare alla candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico per la sua successione, le misurate parole di Conte appaiono come una secca smentita al tentativo di ammuina del governatore uscente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Spiraglio di Conte su Ricci: "Non c'è una condanna". Ma De Luca striglia il Pd