Se pare impossibile vivere senza smartphone, dovremmo fare il possibile per farlo senza navigatore. Chiamarlo fioretto, penitenza, missione. Ma al dunque, è un addestramento. Se trattasi di luogo dove si è già stati, lo sforzo di ricordare la strada; se non ci si è mai stati, guardare la mappa online e poi spegnerla, per partire con l'informazione grafica messa in memoria. Per viaggi più lunghi o impegnativi usare la cartacea, da vedere intera e toccare. Perdere tempo, perdersi spesso, ma non cedere al digitale: abbassare il finestrino. E affiancare il primo che capita sul marciapiede. E allungare la testa come un tartarugone.

© Ilfoglio.it - Spegnere il Gps, accendere l’ippocampo. L'arte di sbagliare strada