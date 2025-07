Specie aliene o profughi climatici? Anche gli animali vanno sotto stress | in fuga per il caldo

Napoli, 26 luglio 2025 – Specie aliene (anche invasive) o profughi climatici? Non ha dubbi Ferdinando Boero, genovese, professore di zoologia e antropologia all’università Federico II di Napoli. Parte dall’ultimo congresso di biologia marina che ha seguito in Norvegia, “hanno presentato dati abbastanza nuovi, interessanti. Si è parlato di una distribuzione bimodale”. Ma che cosa significa? Ecco il quadro, per punti. “Ai Tropici fa troppo caldo, animali in fuga”. Partiamo da una domanda: come si sta ridistribuendo oggi la biodiversità ? “Prima era massima ai Tropici e diminuiva man mano che ci si allontanava da lì, andando verso il Polo Nord o verso il Polo Sud – chiarisce il professore -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Specie aliene o profughi climatici? Anche gli animali vanno sotto stress: in fuga per il caldo

