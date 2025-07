Spazio giovani di Assago Lavori avanti tutta | Sarà un luogo d’incontro

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo Centro assaghese " Spazio giovani e non solo ". Nel cuore del Parco Agricolo, in via Matteotti angolo via del Parco, il nuovo Centro polifunzionale sta via via prendendo forma, trasformando quello che fino a ieri era solo un sogno, in realtà. La nuova struttura polivalente, infatti, sarà capace di coniugare sostenibilità ambientale e design; e soprattutto sarà in grado di dare una risposta concreta ai bisogni sempre più crescenti di un’importante fascia di popolazione: i giovani. Nel nascente polo culturale-sociale, infatti, adolescenti e ragazzi potranno non solo promuovere attività ludiche, ma anche organizzare laboratori e attività formative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazio giovani di Assago. Lavori avanti tutta: "Sarà un luogo d’incontro"

