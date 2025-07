Spazio alla tecnologia In servizio il ’treno 70’ Con posti bici e telecamere

Sei carrozze a doppio piano, oltre 700 posti a sedere con maggiore spazio per i viaggiatori. Ma anche area passeggini, illuminazione a led, un nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220 volt per la ricarica dei device elettronici. E ancora: 50 videocamere a circuito chiuso per garantire viaggi in sicurezza e monitor di servizio di dimensioni doppie rispetto al passato. Ci sono anche 18 posti bici, con bagagliere e prese elettriche incluse per ricaricare le e-bike. Il treno di nuova generazione che entra in servizio in Toscana si presenta così: il settantesimo convoglio dei cento previsti dal contratto siglato tra Trenitalia e la Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazio alla tecnologia. In servizio il ’treno 70’. Con posti bici e telecamere

