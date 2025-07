Spal dopo Malivojevic è pronto il jolly Cozzari

Dopo Milos Malivojevic ed Edoardo Mambelli, un altro giocatore è ad un passo dall’arrivo a Ferrara per indossare la maglia della Spal. L’Ars et Labor è infatti vicinissima a Mattia Cozzari, jolly classe 1999 cresciuto nel settore giovanile del Bologna che negli ultimi sette anni ha sempre giocato in serie D ad accezione di una breve partentesi in Lega Pro nella prima parte della stagione 2022-23 nel Mantova. Dopo la trafila nel vivaio rossoblĂą, Cozzari ha debuttato in serie D nella Reggiana nel 2018, poi ha indossato le maglie di Caratese, Gozzano, Mantova, Asti e Dolomiti Bellunesi. Nell’ultima stagione ha iniziato nello United Riccione, per poi trasferirsi al Prato, sempre in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

