Spagna Elena Fontanella nuovo direttore dell’Istituto di Cultura Italiana di Madrid

Elena Fontanella, nuova direttrice di chiara fama dell’Istituto italiano di cultura di Madrid, intende rafforzare la presenza culturale italiana in tutto il territorio della Spagna occidentale attraverso attivitĂ decentrate, teaser di grandi eventi italiani e iniziative congiunte con le diverse istituzioni italiane presenti in Spagna. IdentitĂ forte, accoglienza, attrattivitĂ e promozione della lingua italiana: sono questi i punti cardinali su cui Elena Fontanella intende orientare da subito il suo percorso alla guida dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Tra gli obiettivi strategici è prevista anche la creazione di un Board of Donors riservato alle aziende italiane attive in Spagna e del Club “Palazzo Italia”, rivolto a liberi professionisti, operatori culturali e stakeholder del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it