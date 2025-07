Spaccata in viale Baracca Colpito un negozio in pieno giorno | Qui non ci si sente tranquilli

Non c’è pace per la zona di viale e piazza Baracca: giovedì attorno alle 14 si è consumato un furto nel negozio Topazio, sulla destra del viale in direzione del centro, a pochi metri dall’incrocio con via D’Azeglio. Se n’è accorto quasi in tempo reale Francesco Tommasino, marito della titolare Claudia Pagani. Il negozio in quel momento era chiuso per la pausa pranzo, ma la coppia vive poco lontano. "Da casa – racconta l’uomo – ho sentito un rumore sordo ma forte, come una martellata. Sono uscito per vedere cosa era successo e ho intravisto una persona di fronte al negozio". Pochi minuti dopo Tommasino si è avvicinato, ma ormai non c’era piĂą nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccata in viale Baracca. Colpito un negozio in pieno giorno: "Qui non ci si sente tranquilli"

