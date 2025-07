Sovraffollamento carceri Anastasia amareggiato | Così non si risolve nulla e…

Il Garante dei detenuti del Lazio ma anche tanti altri addetti ai lavori sono molto delusi dal decreto che si sta portando avanti Da decreto a decreto, niente è cambiato. Anzi, da tanti esperti e addetti ai lavori la situazione forse è addirittura peggiorata, con un sovraffollamento che dal 2024 al 2025 è salito di una percentuale grave e imbarazzante. Sovraffollamento carceri, Anastasia amareggiato: “Così non si risolve nulla e.” (Ansa Foto) Cityrumors.it “Il Ministro Nordio non si sta rendendo conto di quello che sta facendo e della situazione grave che c’è in questo momento”, dicono tanti esperti che si occupano del tema e che ogni giorno vivono situazioni legate ai detenuti davvero allucinanti, come Stefano Anastasia, il Garante dei detenuti del Lazio che quasi non crede a quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sovraffollamento carceri, Anastasia amareggiato: “Così non si risolve nulla e…”

Sovraffollamento carcerario: criticità nel 'Piano Carceri' secondo la Corte dei conti - A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, l'analisi sullo stato di attuazione del 'Piano Carceri' evidenzia situazioni critiche di sovraffollamento carcerario che - soprattutto in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia - assumono contorni ai limiti dell'emergenza, anche alla luce dei dati del Ministero della Giustizia.

Sovraffollamento carceri: il discorso di Sergio Mattarella - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sovraffollamento carceri: il discorso di Sergio Mattarella 'Il sistema carcerario che è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento'. Da tg24.sky.it

Mattarella: "Sovraffollamento carceri grave e insostenibile" - (Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 "Il sistema carcerario è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento, nonché da condizioni strutturali inadeguate di ... Scrive affaritaliani.it