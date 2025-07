South Park arriva una denuncia contro la serie direttamente dalla Casa Bianca | Siete ormai irrilevanti

La Casa Bianca di Donald Trump ha risposto all'esplosiva première della 27a stagione di "South Park", in cui il presidente veniva mostrato in pieno stile black humor della serie. La premiere della stagione 27 di "South Park" scatena la reazione della Casa Bianca di Donald Trump, che accusa il celebre show di "idee stanche e disperate". Nell'episodio, Trump appare nudo in un deepfake satirico e tenta di sedurre Satana. Intanto, Gesù scende sulla Terra per frenare le proteste. È già polemica rovente. La Casa Bianca contro "South Park"che lo mette tra Satana e Gesù Con il consueto mix di provocazione e cinismo animato, "South Park" ha lanciato la sua 27ª stagione facendo detonare una vera granata culturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - South Park, arriva una denuncia contro la serie direttamente dalla Casa Bianca: "Siete ormai irrilevanti"

South Park resta in tv per altri 5 anni, Paramount annuncia il rinnovo della serie! - I fan di South Park non dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti molto presto: i creatori della serie hanno infatti stretto un nuovo accordo che prevede anche la presenza in streaming degli episodi.

