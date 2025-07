Sosta più cara in centro | La stangata sui parcheggi penalizzerà i negozianti

Parcheggi piĂą cari a Santarcangelo e l’opposizione insorge. "PerchĂ© l’ammininistrazione ha deciso di alzare la tariffa minima da 20 a 50 centesimi, e di introdurre quella giornaliera pari a 12 euro?". Lo chiede Alleanza civica, che presenterĂ un’interrogazione al consiglio di martedì con Jenny Dolci. "L’aumento delle tariffe della sosta inciderĂ negativamente sulle attivitĂ del centro storico – attacca la consigliera – GiĂ la decisione (adottata nel 2023) di estendere la sosta a pagamento fino alle 23 di sera ha avuto un impatto, sia sui residenti sia su chi viene a Santarcangelo per recarsi nei locali e nei ristoranti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sosta piĂą cara in centro: "La stangata sui parcheggi penalizzerĂ i negozianti"

