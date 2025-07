Sosta in via del Faro Cambio con protesta

Non più multipiano ma parcheggio a raso allargato all’ area verde. Il parcheggio residenti di via del Faro cambia volto e arrivano le proteste. L’idea dell’amministrazione comunale è cambiare il progetto e affidare la gestione ad Ancona Servizi per la gestione e il recupero dell’investimento necessario, circa 500mila euro quello iniziale con il budget abbassato a 200mila euro, da reperire accendendo un mutuo: "Sono partite le interlocuzioni con i residenti e ovviamente anche con la soprintendenza – ha detto ieri in commissione l’assessore Tombolini – L’idea è allargare il posteggio a raso interessando parte dell’area verde alle spalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sosta in via del Faro. Cambio con protesta

