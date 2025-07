Sosta i posti rosa | Aiuto per donne e chi ha dei figli

A Milano arrivano i primi stalli rosa riservati, come prevede il Codice della strada, ai veicoli a servizio di donne in stato di gravidanza e di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. I primi tre stalli sono apparsi in via Niccolò Jommelli, nel Municipio 3, vicino all’Istituto Clinico Città Studi. Già disegnati anche in via Buonarroti, Alfonso Capecelatro, Aristide De Togni, Santa Clotilde, Emilio Bignami, Francesco Nava, Benjamin Constant. Mentre arriveranno presto in via Alessandro Magnasco, Monreale, Antonio di Rudinì, San Giusto, Macedonio Melloni, Arturo Graf, Leonardo Cambini, Gioacchino Murat, Lodovico Castelvetro, Bessarione, Leonardo Cambini e Luigi Mengoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sosta, i posti rosa: "Aiuto per donne e chi ha dei figli"

«Taxi rosa per accompagnare le donne a casa la sera» - L’INIZIATIVA. Venerdì pomeriggio il presidio della Rete contro la violenza di genere con le proposte al Comune: «Anche un muro con le testimonianze».

Quote rosa in... azzurro. Al ’dei marmi’ gradinate piene di donne tifose fra cori e striscioni - E poi ci sono le quote rosa del tifo Azzurro, le tifose del fans club ‘ Donne gialloazzurre 1908 ’. Il loro regno è la gradinata e come avviene in curva cantano, fanno scenografie e supportano i calciatori.

Roma, delle donne lanciano la "fumata rosa" mentre inizia il Conclave - Roma, 7 mag. (askanews) - Mentre in Vaticano inizia il Conclave e si attende con trepidazione la fumata bianca che indicherà la scelta del nuovo Pontefice, un gruppo di donne si è riunito a Roma non lontano da San Pietro e ha lanciato una "fumata rosa" simbolica per chiedere un ruolo maggiore per le donne nella chiesa cattolica.

PASS ROSA PER IL COMUNE DI ROCCALUMERA – DOMANDE APERTE! È ora possibile richiedere il per la sosta nelle zone autorizzate di Roccalumera. Chi può richiederlo? - Donne in gravidanza - Donne con figli fino a 2 anni ? Re Vai su Facebook

