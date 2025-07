Sorpresi a rubare materiale ferroso in una scuola in disuso a San Cristoforo

La polizia ha denunciato due catanesi, un 36enne pregiudicato e un 21enne incensurato, per tentato furto aggravato in concorso. La vicenda è iniziata con una chiamata al numero unico di emergenza nel corso della quale sono stati segnalati due uomini che dopo essersi introdotti in un edificio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

