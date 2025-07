Tifosi a bocca aperta, le ultime foto pubblicate dalla tennista sono pericolosissime: occhio, anche in condizioni di luminosità precarie, si vede tutto. C’è di tutto un po’, come fosse un contenitore, sulla sua bacheca di Instagram. Ci sono tante foto in cui sorride, fiera del trofeo appena conquistato, ma anche tanti frammenti dei suoi allenamenti e della sua vita da globetrotter. Un che la rispecchia in toto, se vogliamo, perché anche lei è così: eclettica, versatile, multitasking. A (Instagram) – Ilveggente.it Fanny Stollar non è solo una delle tenniste più interessanti del circuito, benché spesso la si sottovaluti per via del fatto che non ha ancora scalato l’Olimpo della Wta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sorpresa controluce: Fanny Stollar delizia il popolo dei social