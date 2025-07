Quando ci si chiede come indossare il foulard, le risposte sono mille e tutte diverse tra loro. Ogni stagione, però, ci sono sempre dei modi che diventano più virali di altro. Diffusi attraverso i social network o avvistati nello street style durante le settimane della moda in ogni parte del globo. Ebbene sì, le tendenze passano anche attraverso le modalità di incorporare questo accessorio dal fascino intramontabile nel proprio look. E quando si parla di foulard ci si riferisce soprattutto ai carré di seta stampata. Ma non solo. Anche la bandana in cotone o esemplari in tessuti sintetici dalle fantasie eye-catching rientrano di buon grado nel ventaglio di possibilità a disposizione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sopra il baseball cap o in vita, al collo effetto choker o come top oversize, le strategie styling più chic della stagione