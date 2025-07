Sono stata messa in panchina dalla Rai per me è stato un affronto | lo sfogo di Lorella Cuccarini

“Sono stata messa in panchina dalla Rai, per me è stato un affronto”. In un’intervista a Gente, Lorella Cuccarini si è tolta alcuni sassolini dalla scarpa bacchettando la tv di stato. Da diversi anni, ospite fisso di Amici (Canale 5) come docente di ballo, la celebre showgirl di baudiana memoria ha rimproverato l’azienda di servizio pubblico per il trattamento ricevuto ad inizio anni Duemila quando passò da Uno di Noi con Gianni Morandi e Paola Cortellesi, all’infruttuoso ritorno di Scommettiamo che.? assieme a Marco Columbro. Infine, il ritorno recente a La Vita in Diretta con Alberto Matano al quale ha fatto seguito un’uscita di scena polemica, definito dalla Cuccarini “un epilogo amaro”, con lei che sbatte la porta e accusa Matano di “maschilismo” e di aver tramato contro di lei in segreto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata messa in panchina dalla Rai, per me è stato un affronto”: lo sfogo di Lorella Cuccarini

Omicidio di Riccardo Claris, il 19enne arrestato resta in carcere: “Sono stato io. Lui mi inseguiva con una catena” - Il gip ha convalidato l'arresto di Jacopo De Simone, il 19enne che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio a Bergamo avrebbe ucciso con una coltellata alla schiena il 26enne Riccardo Claris.

Amici, intervista a LDA: "Sono stato chiuso in casa per mesi per colpa dell'ansia" - L'artista napoletano LDA, si è raccontato a cuore aperto a Il Messaggero, confessando di aver sofferto di attacchi di panico e ansia sociale.

“Amici”, chi è stato eliminato e chi sono i 5 finalisti - News Tv. La semifinale di Amici 24 ha regalato momenti di alta tensione e emozioni travolgenti, conquistando l’attenzione di milioni di telespettatori su Canale 5.

