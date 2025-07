Sono qui per rispondere alle vostre domande | Gwyneth Paltrow testimonial di Astronomer l’azienda della coppia di amanti pizzicati al concerto dei Coldplay

Cosa fa un’azienda tech quando il suo CEO e la sua responsabile delle risorse umane, entrambi sposati, vengono “ beccati ” in un abbraccio compromettente dalla ‘kiss cam’ di un concerto dei Coldplay, con il frontman Chris Martin che ironizza sulla tresca dal palco, rendendola virale? Semplice: assume l’ex moglie d i Chris Martin per ripulire l’immagine. È la mossa di marketing, tanto audace quanto geniale, messa in atto da Astronomer, azienda statunitense leader nella raccolta e automazione dati. Dopo lo scandalo che il 16 luglio ha travolto i suoi vertici, la societĂ ha ingaggiato Gwyneth Paltrow come “ portavoce temporanea ” per gestire la crisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - “Sono qui per rispondere alle vostre domande”: Gwyneth Paltrow testimonial di Astronomer, l’azienda della coppia di amanti “pizzicati” al concerto dei Coldplay

