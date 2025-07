Sondrio approvato il progetto esecutivo della nuova area camper in via Vanoni

Ampi spazi, servizi efficienti e accesso regolamentato: la nuova area camper che sorgerà in via Vanoni sarà moderna e funzionale e potrà accogliere fino a 15 automezzi. La Giunta comunale, nella seduta di mercoledì scorso, ha approvato il progetto esecutivo, per un importo complessivo che sfiora. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

