Sondaggio Pagnoncelli | conferme per FdI il Pd va giù con le inchieste e il M5S gongola

In casa Pd piove sul bagnato e il sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera ne tiene traccia. A pesare, seppur senza scatenare scossoni evidenti, sono le inchieste della magistratura che hanno colpito l'area del centrosinistra con gli avvisi di garanzia nella Milano di Beppe Sala, le indagini sul candidato presidente della Regione Marche Matteo Ricci e l'inchiesta Rear che ha coinvolto anche il deputato Laus a Torino. Se Fratelli d'Italia si piazza al 28 per cento e porta a casa "un buon risultato", la forza politica guidata da Elly Schlein scende a 21,1% contro il 21,4% dello scorso mese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sondaggio Pagnoncelli: conferme per FdI, il Pd va giù con le inchieste e il M5S gongola

