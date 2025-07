Sondaggio la politica estera fa volare la Meloni | ha più fiducia di quando diventò premier Anche a sinistra…

Cartello numero 16: la fiducia nei confronti della premier è al 46%, alla voce “molta e abbastanza”, dice Livio Gigliuti, ospite di “Omnibus” su “La 7”. Il Presidente esecutivo dell’ Istituto Piepoli, commentava l’esito della supermedia settimanale dei sondaggi realizzata da Youtrend, dando la sua spiegazione del boom della Meloni. “La decisione della Meloni di virare sulla politica internazionale, nella percezione della gente, dopo due anni e mezzo dall’elezioni, fa sì che il consenso sia perfino superiore a quello di due anni e mezzo fa, cosa che di solito non succede con i presidenti del Consiglio, anche perchĂ© a sei mesi dall’inizio del governo il consenso era sceso al 40%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggio, la politica estera fa volare la Meloni: ha piĂą fiducia di quando diventò premier. Anche a sinistra…

Polonia, il premier Tusk chiederà il voto di fiducia l’11 giugno dopo la vittoria dei nazionalisti alle Presidenziali - La freddezza con la quale il blocco euro-atlantico ha accolto la vittoria del nazionalista Karol Nawrocki al ballottaggio delle Presidenziali in Polonia spiega meglio di qualsiasi altra cosa la preoccupazione degli alleati per il futuro del Paese dell’Est Europa.

Il Dl Sicurezza è legge a colpi di fiducia. Sì del Senato tra sit-in, risse e distinguo. Esulta la premier: “Passo avanti per i cittadini” - A botte di fiducia, taglio degli emendamenti, forzature varie, alla fine il governo Meloni ce l’ha fatta anche in Senato: il Decreto Sicurezza è diventato legge ieri pomeriggio con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto.

Polonia: premier Tusk ottiene la fiducia dal Parlamento - Varsavia (Polonia), 11 giu. (LaPresse/AP) – Il governo del primo ministro polacco Donald Tusk ha superato il voto di fiducia in Parlamento, ottenendo 243 voti a favore e 210 contrari.

Il sondaggio Dire-Tecnè conferma la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni con una percentuale in crescita pari al 46,2%. Ennesimo attestato di fiducia dei cittadini nei confronti del lavoro svolto dal nostro Presidente del Consiglio.

