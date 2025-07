Il Movimento 5 Stelle è in forte ripresa: nell’ultimo sondaggio Ipsos per Corriere della Sera, supera il 14% di consenso, crescendo notevolmente rispetto al mese precedente. Secondo YouTrendAgi, guadagna circa 0,7 punti percentuali, salendo al 12,5%. Chi cala: il centrodestra perde terreno. Tutti i partiti di centrodestra registrano una flessione: • Fratelli d’Italia scende intorno al 28?29%, perdendo fino a 1,2 punti rispetto alle rilevazioni precedenti?. • Lega e Forza Italia calano sensibilmente, attestandosi tra il 8,1% e l’8,5%, con nette perdite in Lega che perde lo 0,3?0,5%?. Il distacco si riduce: opposizione più vicina alla maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, chi vola e chi cola a picco: i risultati clamorosi