Sondaggi | FdI stabile al 28% il Pd resta secondo nonostante le indagini Crescono M5S e astensione

Le inchieste della magistratura e la riforma della Giustizia sul fronte interno. L'infinito massacro del popolo palestinese a Gaza, lo stallo in Ucraina e la trattative per i dazi su quello internazionale. Gli ultimi trenta giorni hanno visto emergere nell'agenda mediatica questioni che avrebbero potuto, potenzialmente, avere un grande impatto sull'opinione pubblica. E, di conseguenza, sulle intenzioni di voto dei cittadini italiani. Eppure, i dati sulle intenzioni di voto – riportati su Il Corriere della Sera – mostrano variazioni minime rispetto allo scorso mese. Tra le forze di governo, Fratelli d'Italia si conferma saldamente al 28%, in linea con il 28,2% di giugno.

