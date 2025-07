Solidarietà e capacità di fare squadra

Palmisani Fra pochi giorni lascerò l’incarico di Prefetto della provincia di Monza e della Brianza, dopo oltre sei anni di intenso lavoro al servizio della comunità. Ho avuto il privilegio di assistere e contribuire al completamento del processo di creazione di tutte le articolazioni periferiche dello Stato sul territorio provinciale, un risultato di fondamentale importanza per la definitiva autonomia di questo territorio, a cui è conseguito un miglioramento dell’efficienza e della capillarità dei servizi al cittadino, prima di tutto sul piano della sicurezza. Penso all’adozione del primo piano di controllo coordinato del territorio del Comune capoluogo e ai risultati raggiunti nel contrasto alla criminalità in aree sensibili come le stazioni ferroviarie, l’area ex SNIA, il Parco delle Groane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Solidarietà e capacità di fare squadra"

