Soccorso in overdose salvato trentenne Troppo alcol per una donna assistita dal 118

Un uomo era a terra ieri, venerdì 25 luglio, privo di coscienza, con un laccio a stringerli il braccio, un accendino e i resti della droga consumata accanto. «Mi sono avvicinato, gli ho chiesto tante volte se mi sentisse, ma non dava alcun segno», ha raccontato Luigi Corò del Cmp, che ha chiamato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: soccorso - overdose - salvato - trentenne

Sola per sette ore dopo la richiesta di soccorso: Christina muore per un’overdose da caffeina - Christina Lackmann, 32 anni, è morta da sola per un’overdose di caffeina dopo aver atteso invano i soccorsi per oltre sette ore a Melbourne.

Roma, Emanuela Ruggeri trovata morta tra i cespugli: indagini su overdose e mancato soccorso - Cosa è successo a Emanuela Ruggeri. Il corpo senza vita di Emanuela Ruggeri, 32 anni, è stato ritrovato nella serata di domenica 21 luglio tra i cespugli in via del Mandrione, a Roma, non lontano dall’ Arco di Druso.

Soccorso in overdose, salvato trentenne. Troppo alcol per una donna assistita dal 118; L'eroina torna ad uccidere, morto un 50enne. Salvato un ragazzo in overdose; Overdose a Pesaro, trentenne salvato con l'autoscala.

Due casi di overdose in tre ore. Salvati un uomo e una donna - Emergenza overdose, due casi ieri nel giro di poche ore in provincia: il primo si è verificato a Civitanova, l’altro a Macerata. Scrive msn.com

Rozzano, terza sparatoria in un mese: trentenne ferito e abbandonato ... - Hai salvato un nuovo articolo Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Come scrive milano.corriere.it