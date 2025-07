Missione sicurezza. Ok, anche il comfort e il look fanno e faranno sempre la loro parte, ma l’operazione sicurezza è, per Dainese l’obiettivo da sempre nel mirino. Così ecco accendersi i riflettori sugli accessori 2025 per chi vuole vivere la passione della moto e della velocitĂ e mettere al centro la tranquillitĂ di un viaggio sicuro. Dal giubbotto airbag al casco, il viaggio nel mondo Dainese racconta bene due storie-situazioni essenziali per chi ama le due ruote. Dainese Smart Air, ultima evoluzione della protezione per il motociclista su strada, è l’innovativo sistema airbag facilmente indossabile sia sopra sia sotto ogni outfit, incredibilmente leggero, estremamente protettivo ed ergonomico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Smart Air e AGV K7. Dainese ti protegge