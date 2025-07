Sleeper hit | il trionfo dello streaming dopo un lancio fallimentare nel 2024

Il film F Marry Kill, nonostante un lancio caratterizzato da una pianificazione disorganizzata, ha riscosso un notevole successo sulla piattaforma di streaming. Questa commedia horror, distribuita da Lionsgate, si distingue per la sua capacità di mescolare diversi generi come commedia, crimine, horror, mistero e thriller in una narrazione avvincente e ricca di suspense. La storia ruota attorno a Eva Vaughn, interpretata da una performance convincente di Lucy Hale, che si trova coinvolta nel mondo pericoloso degli incontri online. Il titolo deriva dal classico gioco di domande “F Marry Kill”, che in questa pellicola assume connotazioni inquietanti e letterali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

