Sinner Rune gli scippa Agassi e lo avverte | Può aiutarmi a diventare numero 1

Holger Rune ha grandi ambizioni. Il tennista punta infatti a raggiungere i due big, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E ora, con l'arrivo nel suo team di André Agassi come consulente tecnico, ci crede ancora di più. "L’ho contattato qualche mese fa. Ho visto che è una persona molto intelligente e ha un modo unico e genuino di interpretare il gioco - ha rivelato in un'intervista a Tennis.com -. Penso che sia il momento ideale per iniziare a lavorare con lui perché mi sento bene con il mio tennis; sono tornato alle mie basi. Ho cambiato allenatore parecchio tempo fa, e questo non va bene; ho smesso di seguire un unico schema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, Rune gli "scippa" Agassi e lo avverte: "Può aiutarmi a diventare numero 1"

