Sinner la notizia gela i fan | l’annuncio è ufficiale

Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon, si prepara alla stagione su cemento americano tra una notizia e l’altra. Jannik Sinner è senza dubbio uno il fiore all’occhiello dello sport italiano in questo periodo storico. I 4 Slam vinti (2 Australian Open, US Open e Wimbledon) per un totale di 20 titoli ATP lo rendono a soli 24 anni il tennista azzurro piĂą vincente della storia. (Ansa) – tvplay.it Di lui si parla giĂ potenzialmente come la piĂą grande leggenda che lo sport italiano abbia mai avuto, sopra a mostri sacri come Valentino Ross e i vari calciatori come Gianluigi Buffon e Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Tvplay.it

