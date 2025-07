Sinner il segreto è la chimica | Intesa immediata

Non solo talento: il vero punto di forza del team Sinner è una chimica speciale, un mix che funziona sia dentro che fuori dal campo. Squadra che vince non si cambia. Ne sa qualcosa Jannik Sinner, che nei giorni scorsi, dopo quasi un anno, ha reintegrato nel suo team uno dei professionisti che lo avevano accompagnato per mano verso il suo primo titolo del Grande Slam e verso la vetta del ranking Atp. Umberto Ferrara è tornato ad essere il suo preparatore atletico perché per l’azzurro, evidentemente, non c’era nessuno che fosse realmente alla sua altezza. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner, il segreto è la chimica: “Intesa immediata”

