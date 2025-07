Sinistra contro Meloni per i troppi decreti ? In Italia meno che altrove

Non c’è decreto senza geremiade che l’accompagni, ed è così da anni. L’«abuso della decretazione d’urgenza» è una frase che chiunque sia all’opposizione ripete come giaculatoria, assieme alle accuse al governo che «umilia il parlamento». Con Giorgia Meloni a palazzo Chigi la lamentazione si è intensificata e imbevuta d’ideologia: l’esecutivo e la premier imporrebbero i loro provvedimenti alle Camere perché inseguono i pieni poteri. Il fascismo intrinseco della destra, insomma, si rivelerebbe nella produzione legislativa, che in grandissima parte è di iniziativa governativa. Poi, però, arrivano i dati di raffronto tra l’Italia e le altre democrazie europee, e raccontano una storia molto diversa: il problema riguarda tutte le assemblee legislative, i cui tempi (complice anche il bicameralismo perfetto, nel caso nostro) sono sempre meno compatibili con quelli del mondo fuori da lì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinistra contro Meloni per i "troppi decreti"? In Italia meno che altrove

