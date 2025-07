Sindaco di Lesina rinuncia a 2 milioni per ospitare i braccianti in un ex ostello | La comunità è contraria

Il Comune di Lesina ha rinunciato a un finanziamento da 1,9 milioni di euro, mettendo fine, con una nota indirizzata al commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi, alla questione dell’ex ostello di Lesina e del suo possibile utilizzo per l’accoglienza temporanea di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Sindaco di Lesina rinuncia a 2 milioni per ospitare i braccianti in un ex ostello: La comunità è contraria; L'ex Ostello della Gioventù di Lesina diventerà una foresteria per i migranti.