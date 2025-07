Simeone si fa male a Dimaro | lo stop potrebbe frenare i piani di mercato del Napoli Tmw

Oggi il Napoli scenderà in campo contro il Catanzaro per la seconda amichevole del ritiro di Dimaro-Folgarida, ma l’attenzione è tutta sull’infortunio di Giovanni Simeone. Durante la seduta mattutina sul campo di Carciato, l’attaccante argentino ha riportato un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare l’allenamento tra le braccia dello staff, facendo subito scattare l’allarme in casa azzurra. Leggi anche: Il Cholito Simeone potrebbe essere l’ennesimo affare tra Torino e Napoli (La Stampa) Anche Simeone si ferma a Dimaro (Tmw). Ecco il report pubblicato da Tutto Mercato Web: “Brutte notizie per il Napoli dal ritiro di Dimaro-Folgarida. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

