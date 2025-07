Dal grande successo, all’oblio. Poco più di un decennio di inarrestabili record di vendite, di passione viva da parte dei lettori per i supereroi dei comics, che dopo aver dominato il mercato delle edicole sembrava aver perso smalto con la fine della Golden Age. L’arrivo del Comics Code Authority e il severo controllo esercitato sui fumetti di supertizi sembrava aver orientato diversamente gli editori rimasti attivi sul mercato dei comics, ma come hanno più volte dimostrato questi eroi mascherati non è mai detta l’ultima parola. Nonostante questa brusca battuta d’arresto, l’epopea dei comics supereroici non arrestò con la fine dell’era aurea del genere, ma aveva solo bisogno di trovare un nuovo slancio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Silver Age: la rinascita dei supereroi