Silicon Valley contro Wall Street | lo scontro destinato a plasmare il nostro futuro Una riflessione ispirata da Yanis Varoufakis

L'emissione di moneta è la posta in gioco: un dollaro digitale controllato dalla FED o una nuova forma di bitcoin controllato dai guru dell'informatica? Dalla creazione della moneta fiat, il vero potere da cui discendono tutti gli altri è quello di emettere dal nulla moneta avente corso legal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Silicon Valley contro Wall Street: lo scontro destinato a plasmare il nostro futuro. Una riflessione ispirata da Yanis Varoufakis

In questa notizia si parla di: silicon - valley - wall - street

Una Silicon Valley per l’AI, ponte tra Europa, Africa e America - Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 29 aprile è stata aperta la call “ AI Hub per l’Africa ”.

Kaust, i miliardi del petrolio per trasferire la Silicon Valley nel deserto saudita - C’è una storia che si muove sottotraccia, lontano dai riflettori dei grandi annunci geopolitici, ma che racconta molto del mondo in cui viviamo.

Un «bifolco» tra la Contea e la Silicon Valley - Nel nuovo libro di Franco Bechis, un ritratto inedito di JD Vance. Cresciuto nella provincia rurale narrata in «Elegia americana», nel 2011 fece l’incontro della sua vita, conoscendo il magnate Peter Thiel: un genio erudito e controverso, nonché cultore di Tolkien.

Con la globalizzazione gli Stati Uniti hanno perso la manifattura ma hanno guadagnato la leadership in finanza e tecnologia – con Wall Street e la Silicon Valley – settori chiave per la crescita economica: l'analisi di @Giulio_Tremonti, che chiosa: "Chi ha volut Vai su X

Dazi: Repubblicani, Silicon Valley e Wall Street fermano Trump; L’impresa cinese: DeepSeek fa crollare le tech Usa in borsa; L’intelligenza artificiale a basso costo della cinese DeepSeek scuote la Silicon Valley.

Wall Street: crac Silicon Valley Bank, ora c'è da preoccuparsi ... - Crac Silicon Valley BankE' caos tra le finanze americane dopo il crac di Silicon Valley Bank (Wall Street). Riporta ilmeteo.it

Borsa, il crac a Wall Street di Silicon Valley Bank deve preoccuparci ... - Domande e risposte Il più grande fallimento di un istituto finanziario dal 2008, ha ... Si legge su ilmattino.it