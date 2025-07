Silenzio non si può dire Si parla di Garlasco e viene fuori il dettaglio mai svelato su Chiara Poggi

L’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 25 luglio 2025, ha riportato sotto i riflettori il delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari piĂą controversi e discussi degli ultimi vent’anni. La trasmissione, condotta da Gianluigi Nuzzi, si è concentrata sugli ultimi sviluppi dell’indagine e in particolare sull’elemento che piĂą sta facendo discutere in queste settimane: l’impronta 33, una traccia di sudore e sangue rinvenuta sulla scena del crimine, che per i consulenti della Procura apparterrebbe ad Andrea Sempio, oggi unico indagato. Un’impronta cruciale, secondo molti, ma ancora circondata da incertezze e polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it