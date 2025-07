Sicurezza telecamere in tre parchi di Bergamo | Aree sensibili tante segnalazioni

LA NOVITĂ€. Il piano con Polizia locale e Prefettura: occhi elettronici al Suardi, Caprotti e Marenzi. Una parte dei fondi giĂ stanziati. L'assessore Angeloni: «Partecipiamo ad un bando ministeriale».

Sicurezza a Borello, Pellegrini (Fdi): "Senza le telecamere di sorveglianza l'assemblea pubblica una passerella" - "Dopo le parole spese e le promesse, quando l'amministrazione passerà ai fatti?". La domanda è contenuta nell'interrogazione comunale, depositata oggi dal consigliere comunale Nicholas Pellegrini di Fratelli d'Italia, in merito alle tempistiche della assicurata installazione di telecamere a.

Sicurezza: in arrivo 63 nuove telecamere per controllare le targhe dei mezzi che accedono in cittĂ - Un avanzato sistema elettronico di vigilanza e di lettura targhe per potenziare la sicurezza e il controllo del territorio.

Montevarchi. Sicurezza in città . Il sindaco annuncia nuove telecamere - Arezzo, 04 maggio 2025 – «Un impegno assiduo per la sicurezza in città ». Il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale in tema di sicurezza urbana, rispondendo a un’interrogazione avanzata dai gruppi consiliari di minoranza.

Nuove telecamere a Perugia per stanare chi passa con il rosso e per chi invade le corsie del bus - ecco la mappa delle vie Vai su Facebook

