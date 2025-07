L’European Motorcycle Training Quality Label ha lanciato le linee guida complete per istruttori di formazione motociclistica avanzata e volontaria. Le linee guida sono un elemento chiave della campagna promozionale europea su larga scala "Learn, Ride, Enjoy, Repeat" di ACEM, l’Associazione Europea dei Costruttori di Motocicli e la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM). Basata sull’analisi scientifica degli incidenti condotta dal Connected Motorcycle Consortium e sviluppata attraverso la collaborazione tra scuole di formazione di alta qualitĂ , insignite del marchio europeo di qualitĂ per la formazione motociclistica, e importanti istituzioni accademiche, questa iniziativa mira a migliorare gli standard di formazione in tutta Europa affrontando gli scenari di incidenti piĂą frequenti che coinvolgono veicoli a due ruote a motore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza in moto. Progetto guida della Federazione