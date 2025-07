Sicilia in fiamme 380 roghi in un solo giorno | Schifani vicino ai cittadini e grato agli operatori

PALERMO, 26 luglio. La Sicilia è stata nuovamente messa a dura prova dagli incendi, con ben 380 roghi registrati in un solo giorno, tra il 24 luglio e la mattinata del 26, complice l'ondata di caldo estremo e i forti venti che hanno alimentato le fiamme in diverse aree dell'isola. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato di aver seguito l'evolversi della situazione in costante contatto con i vertici delle forze operative: il comandante del Corpo forestale regionale, Tea Di Trapani, e il capo della Protezione civile, Salvo Cocina, a sua volta in coordinamento con il direttore regionale dei Vigili del fuoco.

