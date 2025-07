Si spacciava per ambasciatore Paesi fittizi indiano arrestato

La polizia indiana ha arrestato questa settimana un uomo che per 10 anni si √® spacciato per ambasciatore di Paesi fittizi, presumibilmente per truffare persone in cerca di lavoro con promesse di impieghi all'estero. Il 47enne Harsh Vardhan Jain aveva affittato una casa a Ghaziabad, una citt√† a circa 30 chilometri da Nuova Delhi, nello Stato dell'Uttar Pradesh, ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che l'uomo sosteneva di essere l'ambasciatore di "Artico occidentale, Saborga, Poulvia e Lodonia", nazioni inesistenti. Jain √® accusato di guidare con targhe diplomatiche false e di condividere foto ritoccate in cui appariva accanto a leader indiani, per aumentare la sua credibilit√†. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Si spacciava per ambasciatore Paesi fittizi, indiano arrestato

