Si smontano i binari del tram in via Riva Reno

I binari del tram, appena messe in opera, hanno richiesto interventi di riallineamento. Nel pomeriggio di ieri, 25 luglio, gli operai li hanno rimossi dal tratto compreso tra Piazza Azzarita e Via Lame.¬†Dall'Amministrazione comunale, nel frattempo, si parla di ordinari interventi di verifica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ciclisti caduti sui binari del tram, Lepore: ‚ÄúBisogna evitarli, ma miglioreremo la segnaletica‚ÄĚ - Bologna, 7 maggio 2025 - Un modo per non cadere? Non andare sui binari del tram. Parola del sindaco Matteo Lepore a fronte delle diverse¬†segnalazioni di incidenti in via Ugo Bass i, dovuti alla nuova presenza in terra:¬†due solo questa mattina anche se, fa sapere il Comune, non sarebbero state caduti gravi.

