Pomeriggio di paura per un anziano che è rimasto vittima di un grave incidente domestico. Oggi pomeriggio verso le ore 16.00 a Morolo (Frosinone), in via del Farneto, un 74enne del luogo mentre stava facendo dei lavori nella sua proprietà, per cause ancora da chiarire, si è rovesciato con il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it