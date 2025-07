Si ricordano le vittime dell' eccidio di Pievequinta | un momento di raccoglimento con i familiari dei caduti

Nella mattina di oggi, sabato 26 luglio, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e rappresentanti del Comitato di Quartiere di Pievequinta hanno reso omaggio alle vittime dell'eccidio nazifascista avvenuto nel 1944. La cerimonia si è svolta presso il monumento di via del Cippo, all'incrocio con la via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

