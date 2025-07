Si ribalta con il suv a 86 anni il figlio di Giorgetto Giugiaro parla dopo l’incidente del padre | Busto per due mesi

“Mio papà dovrà portare il busto per due mesi”. Lo ha detto, raggiunto dall’ANSA, Fabrizio Giugiaro, figlio di Giorgetto, dopo l’incidente stradale del padre nella giornata di venerdì 25 luglio 2025.Cosa è successoIeri pomeriggio, il famosissimo designer torinese, 86 anni, guidava un SUV tra i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Si ribalta con il suv a 86 anni, il figlio di Giorgetto Giugiaro parla dopo l’incidente del padre: “Busto per due mesi” https://ift.tt/CnpMlzg Vai su X

Giorgetto Giugiaro, noto designer e imprenditore italiano di 86 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale alle porte di Porto Cervo, quando il suv sul quale viaggiava da solo è uscito fuori strada e si è ribaltato. #ANSA Vai su Facebook

Le condizioni del designer dopo l'incidente: "Seccato, ma vivo per miracolo" - Alla guida della sua Defender, la grande "matita" si è ribaltata più volte nei tornanti di Abbiadori, in Costa Smeralda: problemi a una vertebra, 20 giorni di busto ... Riporta quattroruote.it

Giorgetto Giugiaro ferito in un incidente stradale in Costa Smeralda, il figlio: "Sta bene, ha una grande tempra" - Giorgetto Giugiaro , il celebre designer e imprenditore automobilistico che il 7 agosto compirà 87 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 25 luglio ad Arzac ... Scrive informazione.it