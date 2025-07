Si cercano nuovi forestali a tempo indeterminato | ecco l' ultimo giorno per candidarsi

È stata ufficialmente prorogata fino alle ore 12 di domenica 18 agosto 2025 la scadenza per partecipare al concorso pubblico indetto dalla Provincia autonoma di Trento per l’assunzione di 12 funzionari abilitati del Corpo forestale, con contratto a tempo indeterminato. Un’opportunità preziosa per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

