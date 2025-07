Sì al referendum per tornare alle Asl locali

Per andare avanti in sanità occorre compiere un passo indietro. Ne è convinta la Lega che sposa senza se e senza ma l’iniziativa referendaria del coordinamento comitati sanità per il ritorno alle Asl provinciali o comunque più piccole e vicine ai territori. Il tema è stato sviscerato nel corso di un convegno lanciato dalla Lega, aperto dal sindaco Mario Pardini e dagli interventi del segretario regionale della Lega, Luca Baroncini, e provinciale, Riccardo Cavirani. Al centro del dibattito il nuovo Piano Socio Sanitario regionale, in votazione la prossima settimana, su cui è intervenuto Giovanni Galli, membro della commissione regionale sanità , e il giudizio di parificazione della Corte dei Conti sul rendiconto 2024 della Regione Toscana, spiegato dal consigliere regionale Massimiliano Baldini, “La nostra proposta – dicono – è chiara: restituire ai territori la possibilità di governare la sanità in modo più vicino ai bisogni reali delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sì al referendum per tornare alle Asl locali"

